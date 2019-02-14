У ВРП прокоментували наміри Гречківського переобиратись

У ВРП вважають, що немає правових підстав для переобрання Гречківського

Член Высшего совета правосудия (ВСП) Андрей Бойко прокомментировал намерение члена ВСП Павла Гречкивского по переиздранию на съезде адвокатов, который состоится 15-16 февраля на закрытой горно-лыжной базе во Львовской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Бойко изданию LB.ua.

"Я считаю, что правовых оснований еще раз быть избранным на должность члена ВСП нет. Это моя личная позиция. В составе ВСП мы не обсуждали этот вопрос. И не должны этого делать. Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" на момент нашего назначения предусматривал, что члены Высшего совета юстиции (ВСЮ) избираются только на один четырехлетний срок", - заверил Бойко.

Кроме того, Бойко прокомментировал то, что Гречкивский пытается воспользоваться правовой лазейкой, которая возникла в результате переименования Высшего совета юстиции в Высший совет правосудия, согласно которой в Высший совет правосудия Гречкивский еще ни разу не избирался. Как отметил Андрей Бойко, этот "сомнительный аргумент" прямо противоречит украинскому законодательству.

"В переходных положениях Закона Украины "О Высшем совете правосудия" указано, что ВСП является правопреемником ВСЮ, а члены ВСЮ приобретают статус членов ВСП и осуществляют свои полномочия до 30 апреля 2019 года. Таким образом, мы получили статус членов ВСП. В Законе "О высшем совете правосудия" также определено, что одно и то же лицо не может быть членом ВСП два раза подряд. Другими словами, члены ВСП, и в том числе и те, кто приобрел такой статус согласно переходным положениям Закона "О Высшем совете правосудия" не могут претендовать дважды подряд на эту должность", - пояснил свою правовую позицию Андрей Бойко.