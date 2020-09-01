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ВРП відмовилася відсторонити суддю Вовка

Автор: Олег Черниш

Вища рада правосуддя (ВСП) відмовилася відсторонити суддю Павла Вовка (Окружний адміністративний суд Києва) від обов'язків. Антикорупційні органи просили звільнити його у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у ВРП.

За його словами, члени Вищої ради правосуддя вирішили відхилити клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"ВРП відмовила у звільненні Вовка", - сказало джерело.

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При цьому члени ради повернули клопотання до прокуратури, оскільки, на їхню думку, в ньому немає достатніх доказів того, що Вовк набув статусу підозрюваного.

Нагадаємо, Вовку повідомили про підозру ще в середині липня, проте сам він заперечує, що отримував підозру, оскільки був у відпустці.

Керівнику Окружного адміністративного суду Києва інкримінують спробу захоплення влади, а також вплив на Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Крім суддів ОАСК фігурантами справи стали голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк і четверо юристів: Ростислав Кравець, Олександр Кротюк, Сергій Остапець і Микола Сірош.

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