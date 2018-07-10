ВРП схвалила звільнення 12 суддів
12 суддів було схвалено звільнити через подання заяв про відставку
Сьогодні, 10 липня, Вища рада правосуддя (ВРП) схвалила звільнення 12 суддів. Про це повідомляє прес-служба ВРП.
Так, було схвалено звільнити через подання заяв про відставку:
Власову Світлану - з посади судді господарського суду Одеської області;
Григоренка Миколу - з посади судді судді апеляційного суду Рівненської області;
Колоду Ларису - з посади судді Придніпровського районного суду міста Черкас;
Прокопчук Антоніну - з посади судді Вінницького міського суду Вінницької області;
Сабадаха Броніслава - з посади судді Косівського районного суду Івано-Франківської області;
Сєрікову Олену - з посади судді Дружківського міського суду Донецької області;
Янка Богдана - з посади судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області;
Чорнобривка Юрія - з посади судді апеляційного суду Луганської області;
Кононенка Олександра - з посади судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;
Куцоконя Юрія - з посади судді Рівненського міського суду Рівненської області;
Слободяного Олега - з посади судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області;
Стеценка Олега - з посади судді Одеського окружного адміністративного суду.
Також Вища рада правосуддя ухвалила звільнити за власним бажанням:
Болобана Валентина - з посади судді Обухівського районного суду Київської області;
Супрун Галину - з посади судді Подільського районного суду міста Києва.
Також ВРП відклала розгляд питання щодо звільнення Загороднюка Володимира Івановича з посади судді Приморського районного суду міста Одеси.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ВРП схвалила звільнення 7 суддів.