Внаслідок прориву дамби в Бразилії загинули 65 людей

Особи жертв вже встановлені

Число погибших в результате прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии возросло до 65 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Globo.

Сообщается, что личности 35 жертв уже установлены. Число пропавших без вести, по последним данным, по-прежнему составляет 292 человека. Еще 382 жителя найдены живыми.

Отметим, дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в пятницу в муниципалитете Брумадинью. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи.

Напомним, ранее сообщалось, что по меньшей мере 50 человек погибли в результате прорыва дамбы, сдерживающей воду с отходами металлургической промышленности, в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии.

Как писало РБК-Украина, 200 человек числятся пропавшими без вести после прорыва дамбы, сдерживающей воду с отходами металлургической промышленности.