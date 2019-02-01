Внаслідок аномальних морозів в США загинули 12 людей

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В окремих районах США морози протримаються ще кілька днів

В результаті сильних морозів у Сполучених Штатах Америки (США) загинули щонайменше 12 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, деякі люди загинули в результаті аварій на дорогах, інші - від перемерзання на вулиці.

Зазначено, що хвиля холодного арктичного повітря з початку тижня паралізувала Північний Захід США і поширилася на північний схід країни.

Разом з тим, на середньому заході очікується, що падіння температури станеться нижче 37 градусів за Цельсієм. На східному узбережжі США морози впадуть до 16 градусів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті аномальних морозів, які принесла хвиля арктичного повітря, в Сполучених Штатах Америки загинули щонайменше 8 осіб.

Так, люди загинули в результаті переохолодження практично у всіх штатах Середнього Заходу: в Мічигані, Айові, Індіані, Іллінойсі, Вісконсіні і Міннесоті.

Наприклад, в Айові мороз став причиною смерті студента місцевого університету Джеральда Белца. Його тіло знайшли на території кампусу вранці в середу. Белц помер внаслідок переохолодження.