Слідом за парламентом: президент Тунісу розпустив Вищу судову раду

Президент Тунісу Кайс Сайед розпустив вищу судову раду. Він закликав людей підтримати це рішення і закликав людей вийти на мітинги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Відзначається, що в останній місяць Сайед часто
Вища судова рада - це
Його розпуск викликає побоювання з приводу незалежності судової системи в країні і напевно розлютить супротивників президента. У липні Сайед викликав невдоволення опонентів тим, що розпустив уряд і призупинив роботу парламенту. Тоді його противники назвали це державним переворотом.
Зараз же президент заявив, що Вища судова рада - це справа минулого і закликав своїх прихильників підтримати рішення про розпуск. При цьому в країні діє рішення уряду про заборону всіх демонстрацій.
"Я закликаю тунісців проводити вільну демонстрацію. Це ваше право і наше право розпустити Вищу судову раду", - заявив він.
Нагадаємо, що президент Тунісу призначив дату конституційного референдуму. Він призначив експертів для цього та обіцяв консультуватися з громадськістю.