RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Слідом за парламентом: президент Тунісу розпустив Вищу судову раду

Автор: Наталья Скороход

Президент Тунісу Кайс Сайед розпустив вищу судову раду. Він закликав людей підтримати це рішення і закликав людей вийти на мітинги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що в останній місяць Сайед часто

Вища судова рада - це

Його розпуск викликає побоювання з приводу незалежності судової системи в країні і напевно розлютить супротивників президента. У липні Сайед викликав невдоволення опонентів тим, що розпустив уряд і призупинив роботу парламенту. Тоді його противники назвали це державним переворотом.

Зараз же президент заявив, що Вища судова рада - це справа минулого і закликав своїх прихильників підтримати рішення про розпуск. При цьому в країні діє рішення уряду про заборону всіх демонстрацій.

"Я закликаю тунісців проводити вільну демонстрацію. Це ваше право і наше право розпустити Вищу судову раду", - заявив він.

Нагадаємо, що президент Тунісу призначив дату конституційного референдуму. Він призначив експертів для цього та обіцяв консультуватися з громадськістю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тунис