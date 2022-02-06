Слідом за парламентом: президент Тунісу розпустив Вищу судову раду

Відзначається, що в останній місяць Сайед часто

Вища судова рада - це

Його розпуск викликає побоювання з приводу незалежності судової системи в країні і напевно розлютить супротивників президента. У липні Сайед викликав невдоволення опонентів тим, що розпустив уряд і призупинив роботу парламенту. Тоді його противники назвали це державним переворотом.

Зараз же президент заявив, що Вища судова рада - це справа минулого і закликав своїх прихильників підтримати рішення про розпуск. При цьому в країні діє рішення уряду про заборону всіх демонстрацій.

"Я закликаю тунісців проводити вільну демонстрацію. Це ваше право і наше право розпустити Вищу судову раду", - заявив він.