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Слідом за NASA. Китай розробив прототип власного марсіанського вертольота

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Китай, Четвер 02 вересня 2021 18:40
Слідом за NASA. Китай розробив прототип власного марсіанського вертольота Фото: Китай розробив прототип марсіанського вертольота (pixabay)
Автор: Сергій Пишкін

Китай розробив прототип марсіанського вертольота, який доволі сильно схожий на аналогічний апарат Ingenuity від NASA. Ймовірно, його в майбутньому також відправлять до Червоної планети, однак подробиці не розголошуються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що зовні прототип доволі сильно схожий на марсіанський вертоліт Ingenuity, який NASA розробила для його з марсоходом Perseverance місії на Червоній планеті.

Ймовірно, в майбутньому апарат використовуватимуть для детальних досліджень Марсу, однак Китай досі не розкрив жодних подробиць.

Нагадаємо, що в травні поточного року на Червону планету висадився китайський марсохід. NASA, зі свого боку, розпочала місію Perseverance ще на початку лютого.

Сьогодні марсохід США намагається зібрати проби грунтів, аби в майбутньому передати їх науковцям для подальшого дослідження. Вертоліт Ingenuity, зі свого боку, регулярно ділиться свіжими фотографіями Червоної планети й допомагає приятелю у подорожі.

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