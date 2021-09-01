Незабаром маємо відкривати школи, що розташовані на десятки кілометрів східніше, - Чернишов

Привітали містян з відкриттям оновлених закладів міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, заступник канцлера Уряду Литовської Республіки Алмінас Мачюліс, Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки Вальдемарас Сарапінас та голова Донецької облдержадміністрації й керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"В Україні будуються тисячі кілометрів доріг, сотні об’єктів соціально-економічної інфраструктури і Донецька область, за підсумками 2020 року, є лідером цього процесу. Впевнений - лідерство буде збереженим. У цьому році в Донецькій області буде почато будівництво ще 34 об’єктів соціальної сфери, я особисто цим пишаюсь", - зазначив Олексій Чернишов.

На завершення очільник Мінрегіону висловив сподівання стосовно подальшого розвитку освітніх закладів на Донбасі та подякував партнерам за спільну працю.

"Сподіваюся, що зовсім скоро ми зможемо відкривати навчальні заклади 30-50-100 кілометрів східніше від місця, де ми знаходимося зараз", - наголосив Олексій Чернишов.

У межах реконструкції освітнього закладу в Авдіївці облаштовано нову покрівлю та комунікації, проведено капітальний ремонт спортивної зали з їдальнею, встановлено сучасні санвузли та розумну систему обігріву приміщень, також повністю замінено технічне обладнання. Школа розрахована на 1200 учнів. Міністр подякував Уряду Литовської Республіки за допомогу у відновленні будівлі.

Зазначимо, заклад зазнав значних руйнувань внаслідок бойових дій. У 2015 році у школу влучило декілька снарядів. Через два роки бойовики обстріляли будівлю, адже на її території розташовувалось місце видачі гуманітарної допомоги.

У школі Новогродівки здійснено заходи з термомодернізації будівлі, замінено внутрішні мережі водо-, тепло- та електропостачання, проведені оздоблювальні роботи внутрішніх приміщень, замінено технічне обладнання їдальні, виконано заходи з доступності об’єкту для маломобільних груп населення.