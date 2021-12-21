"Підстави для такого рішення - невиконання указів президента, невиконання планів уряду, не виконано затверджені урядом показники фінансового плану компанії на 2021 рік, не виконано жодного з 71 доручення проміжного звіту ТСК, та провалено реалізацію частини Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію з ЄС", - перерахувала Гришина.

За її словами, у 2021 році було виконано 55-60% виконання плану капітальних інвестицій, а з плану доходу від продажу непрофільних та надлишкових активів, затвердженому у фінплані у розмірі 1,5 млрд грн, на кінець листопада укладено договорів лише на 83,6 млн грн.

"При цьому із 3,6 млрд грн запланованого чистого прибутку, він очікується на рівні 250 млн грн - шляхом "бухгалтерських маніпуляцій", непідвищення заробітних плат залізничникам, перенесення переоцінки основних засобів "Укрзалізниці" на 2022 рік, та позитивну курсову різницю. Без бухгалтерських маніпуляцій та підвищення тарифів УЗ продемонструвала б, за підсумками 2021 року, 8 млрд грн збитку", - наголосила Гришина.

Вона також зазначила, що вантажообіг залізничного транспорту впав: так, якщо у 2019 році він становив 152520,1 млн т/км, то у 2021 році - лише 147948,9 млн т/км.

При цьому, станом на листопад 2021 року, щоденно на мережі залізниць України залишаються кинутими та відставленими 300 вантажних поїздів, а середньодобовий пробіг завантаженого піввагона у листопаді впав до мінімуму за останні 3 роки 109 км/доба.

Нагадаємо, раніше на заводі "Ковальська" повідомили, що змушені були зупиняти виробництво через те, що не було вагонів для відвантаження сировини.

Підприємство "Артемсіль" також звернулося до прем'єра зі скаргою на те, що УЗ не надає компанії планову кількість вагонів, зате ціни на вагони зросли у декілька разів, що неприпустимо в умовах погіршення якості послуг.