ТСК у справі Гандзюк закликає Раду підтримати продовження своєї роботи

ТСК працюватиме до 6 лютого 2019 року

Депутаты Верховной рады должны поддержать вопрос о продлении работы Временной следственной комиссии по расследованию убийства Екатерины Гандзюк. Об этом заявил председатель ВСК по расследованию нападений на активистов, народный депутат Борислав Береза, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, срок работы ВСК может завершиться 6 февраля.

"Продолжение работы ВСК зависит не только от нас. Если бы мы не хотели, мы бы не поднимали этот вопрос. Ведь 6 февраля заканчивается работа Временной следственной комиссии. Мы считаем, что ВСК должна работать дальше. Именно потому, что мы уже видим результаты. Именно поэтому мы хотим, чтобы ВСК продолжила работу. Поэтому мы будем обращаться с промежуточным отчетом к Верховной раде, где будет обращение к парламенту о том, чтобы продолжить работу комиссии", - сообщил Береза.

Нардеп отметил, что у комиссии еще остались вопросы по расследованию дел о нападениях на гражданских активистов в Украине.

"Есть запросы, на которые еще не получены ответы. Я бы хотел, чтобы мои коллеги в Верховной раде поддержали всех наших коллег из этой ВСК. Сейчас мы переходим в закрытый режим", - добавил Береза.

Как писало РБК-Украина ранее, анонсировалось, что Рада планирует заслушать предварительный отчет Временной следственной комиссии по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других общественных активистов.

Напомним, подозреваемого в организации убийства Гандзюк объявили в розыск. Следствие подозревает в организации преступления криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко).

Добавим также, по словам посла Франции Изабель Дюмон, убийство Гандзюк негативно сказалось на международном имидже Украины.