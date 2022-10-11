По всей Украине снова взрывы. Оккупанты продолжают запуск ракет

Российские войска уже запустили по Украине несколько десятков ракет и запуски продолжаются до сих пор. По данным Воздушных сил, атака началась около 7 утра из района Каспийского моря. Оккупанты применяют ракеты типа Х-101 и Х-555.

Одесская область

Одни из первых взрывов прогремели в Одесской области. Как сообщают очевидцы после падения ракеты в небо начал подниматься густой черный дым.

Тем временем глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram написал, что по одному из залпов россиян украинская ПВО в Одесской и Николаевской областях отработала "на пятерочку".

Оновлено 11:47. По словам начальника военнной администрации области Максима Марченко, подразделения ПВО Одесской области уничтожили три ракеты.

Хмельницкая область

О взрывах в регионе сообщает начальник местной ОВА Сергей Гамалий. По его словам, над Хмельницкой областью работает противовоздушная оборона.

Кроме того, по словам главы ОВА, над областью был сбит иранский дрон-камикадзе "Shahed-136".

Киевская область

В регионе, по словам главы областной военной администрации Алексея Кулебы, уже сбили две ракеты. Но угроза ударов еще остается.

Кривой Рог

Тем временем начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщает, что российские войска запустили 10 ракет из Каспия и еще 10 из Саратова.

Жителей региона просят оставаться в укрытиях.

Обновлено 11:11. Местные паблики сообщают о взрывах. Предварительно работает ПВО.

Николаевская область

Местные Telegram-каналы пишут, что в области были слышны взрывы. По предварительным данным работает ПВО.

Начальник военной администрации области Виталий Ким сообщает, что над регионом ПВО уже сбила несколько ракет.

Днепропетровская область

Обновлено 11:20. В регионе сообщают о серии взрывов. В одном из районов поднимается стоб дыма. Также сообщалось о работе ПВО.

По предварительным данным, взрывы прогремели в городе Павлоград. Там местные жители наблюдают столб дыма.

Запорожска область

Обновлено 11:30. По данным очевидцев, в регионе слышны взрывы. Точной информации о работе ПВО или "прилетах" пока не поступало.

Винницкая область

Обновлено 11:31. Есть сообщения о сильных взрывах в Винницкой области. Официальной информации от местных властей пока нет.

Ровенская область

Обновлено 11:31. Telegram-каналы сообщают о работе ПВО в небе над Ровенской областью.

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль подвтерждает работу противовоздушной обороны над областью.

"Противовоздушная оборона Ровенщины на высоте. Только что сбили враждебную цель в Ровенском районе", - написал он.