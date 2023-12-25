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По всей Украине на Рождество раздается воздушная тревога: какая причина

Киев, Понедельник 25 декабря 2023 10:36
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По всей Украине на Рождество раздается воздушная тревога: какая причина Фото: по всей Украине на Рождество раздается воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 25 декабря, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее связывают со взлетом российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Какая причина тревоги

По данным Воздушных сил ВСУ, был зафиксирован взлет МиГ-31К ВВС РФ с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область).

"Ракетная опасность по всей территории Украины!" - предупредили в пресс-службе Командования.

Отметим, что МиГ-31К - это потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую нашим средствам ПВО трудно перехватить.

Поэтому не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!

Карта тревог

По состоянию на 10:36, карта воздушных тревог выглядит так:

По всей Украине на Рождество раздается воздушная тревога: какая причина

Что известно об угрозе обстрелов на рождественско-новогодние праздники

Напомним, недавно спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк допустила усиление обстрелов со стороны оккупационных войск на Рождество.

Следует отметить, что в прошлом Новом году российские войска массированно атаковали Украину с воздуха. При этом не исключено повторение сценария и в этом году.

В частности, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что от врага можно ожидать чего угодно.

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Рождество воздушная тревога
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