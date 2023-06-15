По всей Украине объявили воздушную тревогу: в сети сообщают о взлете МиГ-31К

Мониторинговые каналы пишут о взлете МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Отбой тревоги

В 16:48 в Украине начали объявлять отбой воздушной тревоги. Сейчас она объявлена только в Луганской области и АР Крым.

Ракетные удары по Украине

Российские войска нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ракет и дронов-камикадзе сегодня ночью, 15 июня.

В Одесской области раздавались звуки взрывов. По предварительной информации, Российская Федерация выпустила 13 "Шахедов". В ОВА отмечают, что все вражеские цели были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Также россияне атаковали Кривой Рог ракетами, есть попадания по двум промышленным предприятиям. Ранения получил 38-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.