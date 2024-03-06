По всей Украине объявлена воздушная тревога, взлетел российский МиГ-31К (отбой)

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Был зафиксирован взлет российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и сообщение Воздушных сил Украины в Telegram.

Воздушную тревогу сначала объявили в Киеве, после чего "покраснели" все области Украины.

Воздушные силы ВСУ заявили о ракетной угрозе на всей территории Украины, поскольку был зафиксирован взлет российского истребителя МиГ-31К.

Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу из-за угрозы запуска ракет.

Обновлено (9:07)

По всей Украине начали объявлять отбои воздушных тревог.

Обновлено (8:58)

Воздушные силы ВСУ сообщили, что фиксируется два истребителя МиГ-31К.

"Взлет состоялся с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", - говорится в сообщении.

Карта воздушных тревог по состоянию на 8:50

Чем опасен МиГ-31К

Российский МиГ-31К является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал". Эту ракету трудно сбивать из-за ее траектории движения.

До весны прошлого года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.

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