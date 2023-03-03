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По всей Украине объявлена тревога, в сети пишут о взлете авиации РФ

Фото: 3 марта в Украине раздается масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 3 март объявлена масштабная воздушная тревога. Тем временем мониторинговые группы фиксируют взлет российской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 09:17 карта тревог выглядит следующим образом:

Что известно об угрозе

По данным мониторинговых групп, был зафиксирован взлет МиГ-31К ВВС РФ. Он является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить.

Кроме того, МиГ-31К могут сопровождать и российские истребители Су-30СМ.

Стоит отметить, что в настоящее время в Черном море находятся на боевом дежурстве три ракетоносителя, а их общий залп - 16 ракет "Калибр".

Напомним, ранее в ОК "Юг" не сообщили, что у России сейчас осталось гораздо меньше ракет, поэтому не исключили, что массированные ракетные атаки по Украине могут остаться в прошлом.

Также мы писали, что российские оккупанты решили изменить тактику нанесения ракетных ударов, что позволяет им несколько экономить свои запасы.

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