По всей Украине объявлена воздушная тревога. Взлетел российский МиГ-31К

Что известно о причинах тревоги

По данным Воздушных сил ВСУ, российский истребитель МиГ-31К ПКС РФ взлетел с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область).

"Вся Украина - ракетная опасность!" - предупредили военные и призвали не игнорировать сигналы тревоги.

Добавим, что МиГ-31К - это потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую нашим средствам ПВО трудно перехватить.

Карта тревог

По состоянию на 11:59 карта воздушных тревог выглядит так:

Отбой

Обновлено 12:11. В воздушных силах объявили отбой угрозы по МиГ-31К.

Но заметили, что активность вражеской тактической авиации на востоке и на юге остается. Поэтому существует угроза применения авиационных средств поражения.

Обстрелы Украины

Напомним, что этой ночью враг в очередной раз атаковал Украину дронами-камикадзе "Шахед". Враг выпустил 46 БПЛА, из которых удалось сбить 32.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

В результате дроновой атаки в пригороде Одессы, по уточненным данным, из-за российской атаки погибли два человека, еще четверо получили ранения, в том числе 17-летний подросток.

Кроме того, вчера вечером под плотным огнем оказался Херсон, где удар пришелся, в частности, на железнодорожный вокзал. В городе поврежден торговый центр, гараж, магазин, мобильное укрытие, автомобили.

Также оккупанты ударили по территории научно-исследовательского учреждения в Херсонском районе. Один человек погиб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.