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По всей Украине раздается тревога, россияне подняли в воздух истребитель МиГ-31К

Фото: 23 марта по всей Украине объявили воздушную тревогу (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 23 марта, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее связывают со взлетом российского истребителя МиГ-31К в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 09:14 карта воздушных тревог выглядит так:

Что известно об угрозе

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", фиксируется активность авиации россиян в воздушном пространстве:

  • 09:02. Аэродром Мачулищи. Взлет МиГ-31К ВКС РФ.
  • 09:00. Аэродром Барановичи. Взлет истребителя сопровождения.

Отметим, что МиГ-31К - это потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить. Из-за этого тревога объявлена по всем областям Украины.

Напомним, недавно в ГУР МО рассказали, что российские оккупанты несколько переориентируют направления своих ударов.

Также мы писали об угрозе ракетных ударов из Черного моря.

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БеларусьракетиРосавиациявоздушная тревога