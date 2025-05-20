По всей Испании пропала мобильная связь: пострадали Movistar, Vodafone и Orange

В Испании сегодня по всей стране вышли из строя все сети мобильной связи - в стране нет мобильной связи и интернета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LBC.
Как пишет издание, сбой затронул многих операторов, включая Movistar, Vodafone и Orange.
Значительно пострадали такие города, как Мадрид, Барселона, Валенсия и Севилья. Это уже второй крупный сбой инфраструктуры в Европе менее чем за месяц.
Абоненты не могут совершать звонки, получать смс или пользоваться мобильной связью в результате отключения. Согласно данным DownDetector проблемы начались около 5 утра по местному времени.
Отключение также повлияло на телефонные линии экстренных служб, поскольку общеевропейский номер экстренной помощи 112 стал недоступным в некоторых частях Испании.
Вероятная причина проблемы - сбой в системе Telefónica, которая является оператором большинства мобильных сетей Испании. Сообщается, что компания провела обновление сети, которое пошло не по плану, что привело к отключению электроэнергии по всей стране для миллионов жителей Испании.
Напомним, что в понедельник, 28 апреля, несколько европейских стран, включая Испанию, Францию и Португалию, подверглись масштабному блэкауту. Миллионы людей остались без электричества, что привело к серьезным сбоям в работе транспорта, коммуникаций, предприятий и критической инфраструктуры.
По данным СМИ, восстановление энергоснабжения в Испании может занять от 6 до 10 часов, и в стране было объявлено чрезвычайное положение в связи с этой ситуацией.
Причины отключения электричества пока остаются неизвестными. Португальская национальная электрическая компания REN сначала отметила, что пожары на юго-западном побережье Франции могут быть вероятной причиной, поскольку они повредили высоковольтную линию электропередач между Перпиньяном и Нарбонной.
Национальный суд Испании объявил о начале официального расследования относительно масштабного отключения электроэнергии, которое произошло в прошлый понедельник.
Подробнее о блэкауте в Европе - читайте в материале РБК-Украина.
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