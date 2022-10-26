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На всех маршрутах киевского транспорта запустили оплату картой

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Киев, Среда 26 октября 2022 15:21
На всех маршрутах киевского транспорта запустили оплату картой Фото: на всех маршрутах киевского транспорта запустили оплату картой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве с сегодняшнего дня все виды коммунального общественного транспорта принимают оплату банковскими картами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"С сегодняшнего дня оплата за проезд банковской картой работает на всех видах коммунального общественного транспорта, на всех его маршрутах", - говорится в сообщении.

Как будет производиться расчет

Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. Подтверждением работы системы на том или ином маршруте фирменные наклейки на валидаторах.

Напомним, ранее банковской картой в общественном транспорте Киева можно было рассчитаться только на определенных маршрутах.

Также мы писали, что в Киеве планируют сделать безопасные остановки-укрытия из-за угрозы ракетных ударов.

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