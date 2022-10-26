На всех маршрутах киевского транспорта запустили оплату картой

В Киеве с сегодняшнего дня все виды коммунального общественного транспорта принимают оплату банковскими картами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

"С сегодняшнего дня оплата за проезд банковской картой работает на всех видах коммунального общественного транспорта, на всех его маршрутах", - говорится в сообщении.

Как будет производиться расчет