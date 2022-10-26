На всіх маршрутах київського транспорту запустили оплату карткою
У Києві від сьогодні всі види комунального громадського транспорту приймають оплату банківськими картками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Від сьогодні оплата за проїзд банківською картою працює на всіх видах комунального громадського транспорту, на всіх його маршрутах", - йдеться у повідомленні.
Як проводитиметься розрахунок
Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку чи гаджет із функцією безконтактної оплати до валідатора. Підтвердженням роботи системи на тому чи іншому маршруті є фірмові наклейки на валідаторах.
Нагадаємо, раніше банківською картою у громадському транспорті Києва можна було розрахуватися лише на певних маршрутах.
Також ми писали, що у Києві планують зробити безпечні зупинки-укриття через загрозу ракетних ударів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.