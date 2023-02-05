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Хочет, чтобы разорвал контракт: жена оккупанта пожаловалась, что его не отпускают домой (перехват)

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Россия, Воскресенье 05 февраля 2023 19:03
Хочет, чтобы разорвал контракт: жена оккупанта пожаловалась, что его не отпускают домой (перехват) Фото: жена оккупанта пожаловалась, что его не отпускают домой (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Жена российского оккупанта в телефонном разговоре с ним пожаловалась, что его не отпускают домой на ротацию и то, что руководству на них безразлично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

По ее словам, военному руководству безразлично российских солдат. Она называет их "бесчеловечно" и советует пожаловаться на командование.

"Надо что-то писать, потому что так не делается. Надо жаловаться, я не знаю, куда обращаться", - говорит она мужчине.

Кроме этого оккупантов не отпускают с фронта домой на отдых. Из разговора также становится ясно, что он просит его расторгнуть договор и уйти из армии.

Напомним, ранее стало известно, что из Луганской области в Московскую сбежала группа вооруженных оккупантов.

Также мы писали, что в России застрелили своего сбежавшего из Украины с оружием солдата.

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