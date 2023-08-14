Все на войне, не в барах. Зеленский обратился к украинцам в тылу

"Воины с передовой, которые приезжают в тыловые города, заслуживают видеть и чувствовать, что это - именно тыловые города. Что там люди живут, помня, что там воины, что наши воины здесь, в Донецкой области, на других направлениях они бьются ради Украины, они отдают жизнь ради Украины", - говорится в заявлении.

По словам президента, свободу и независимость приобретает не кто-то там на фронте. Это общее народное дело всех, кто воюет и работает ради победы.

"Все на войне. Украина в войне. И кто не бьется на передовой, тот должен помогать сражаться. И не в барах, не в клубах, не гонками на улицах или каким-то показательным потреблением, а вполне конкретной помощью воинам. Это как минимум", - добавил президент.

Сейчас - оборона. Сейчас война

Президент сказал, что весь адреналин страны, все эмоции страны, все силы страны должны быть там - в боях ради государства.

"Ради Украины - это главный принцип. Ради чего-либо другого или ради себя - это будет потом, когда победим. А сейчас - оборона. Сейчас война", - завершил президент.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские военные с начала лета продолжают контрнаступление на отдельных направлениях. Они уже смогли достичь успеха на юго-востоке, деоккупировав ряд населенных пунктов.

Например, 27 июля им удалось освободить от врага Старомайорское.

Также украинские воины продвигались под Бахмутом. Там они заняли господствующие высоты и взяли город под огневой контроль. Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подверг критике тех, кто недоволен "медленным" наступлением наших защитников.