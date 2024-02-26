"Все в Украине ждут". Зеленский надеется, что закон о БЭБ проголосуют в ближайшее время

"Очень хочется чтоб закон был проголосован в ближайшее время. Все ждут. И очень важно, что все ждут в Украине", - сказал он.

Президент отметил, что важно, чтобы на сроки принятия законов влияли именно украинцы.

Перезагрузка БЭБ

В декабре 2023 года Кабмин предложил перезагрузить работу Бюро экономической безопасности (БЭБ). Эта перезагрузка должна предусматривать то, что только БЭБ и НАБУ будут проверять бизнес в Украине. Как тогда уточнял премьер-министр Денис Шмыгаль, согласно этим изменениям, Нацполиция и СБУ будут исключены из перечня органов государственного финансового контроля.

Напомним, в сентябре 2023 года в Верховную раду уже вносили законопроект, который предусматривал перезапуск Бюро экономической безопасности. Подробнее о его положениях - в материале РБК-Украина.