Не все салаты полезны для здоровья: вот как правильно их готовить

Как сделать салат полезным

По словам диетолога Соломии Наум, салат - это не только о листьях, но и стоит знать, как сделать его полезным.

Как оказалось, полезный салат должен состоять из клетчатки, белков и жиров. Также стоит добавить какой-то белковый продукт, это может быть яйцо, тунец или рыба, креветки, сыр фета.

Свежие овощи добавляют клетчатку, антиоксиданты и микроэлементы:

огурцы

помидоры

перец (красный, желтый)

морковь

свекла (сырая или запеченная)

брокколи (слегка отваренная или сырая)

Обязательно необходимо добавить полезные жиры, это может быть оливковое масло, семечки или авокадо.

Вместо майонеза или магазинных соусов лучше выбирать:

оливковое масло + лимонный сок

йогурт натуральный + горчица + чеснок

бальзамический уксус

тахини (кунжутная паста)

Чего не стоит добавлять в салаты

Обработанные и жареные мясные ингредиенты

Бекон, соленые мясные снеки или салями - очень калорийные, богатые насыщенными жирами и солью.

Тогда как обжаренное куриное филе, панированные креветки и хрустящие куриные кусочки добавляют много жиров и лишних калорий, лучше выбирать вареное или запеченное мясо или птицу.

Хрустящие "десертные" добавки

Крутоны, хрустящие гренки из белого хлеба - это лишь источник пустых калорий, натрия и жиров, без существенной пользы. Поэтому не стоит их употреблять.

Сыр в избытке

Твердые и мягкие сыры (чеддер, фета, голубой) - могут обеспечить белок и кальций, но избыток насыщенных жиров увеличивает калорийность салата.