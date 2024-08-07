Плюс 20% ко всем интернет-заказам из-за рубежа. Чья это идея и с кого возьмут налог

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Посылки и покупки: в чем суть идеи Кабмина

Кабинет министров 18 июля в Верховной Раде зарегистрировал проект №11416 об изменениях в налоговое законодательство.

Среди прочего, предлагается внести изменения в ст. 196 Налогового кодекса. В частности, не будут облагаться пошлиной посылки стоимостью до 45 евро. И речь идет только об отправлениях физическому лицу от физического лица.

Такие товары должны отправляться "без какой-либо оплаты", предназначаться для личного или семейного пользования, а их количество и характеристики не должны указывать на то, что товары ввозятся, например, для перепродажи.

Также прописан ряд ограничений. Под беспошлинный порог не попадают:

подакцизные товары

духи в объеме свыше 50 грамм, туалетная вода в объеме свыше 0,25 литра или 8 унций (почти 240 мл)

кофе в объеме свыше 500 грамм, кофейные экстракты и эссенции свыше 200 грамм

чай в объеме свыше 100 грамм, чайные экстракты и эссенции свыше 40 грамм

Отметим, под налог не попадают международные посылки до 150 евро. То есть, если стоимость равна 250 евро, то с "лишних" 100 евро нужно заплатить 20 евро НДС (20%). Норма распространяется на заказы с зарубежных интернет-магазинов.

Если закон будет принят в нынешнем виде, то фактически вводится нулевой беспошлинный порог. И НДС придется заплатить за любой заказ, независимо от стоимости.

Что говорят инициаторы

Законопроект подан в рамках кампании по поиску дополнительных 500 млрд гривен в бюджет до конца 2024 года. Налогообложение посылок - один из ее элементов. За счет этого до конца этого года планируется получить чуть более 3 млрд гривен, а в 2025-м в лучшем случае 8 млрд.

Собственно, в пояснительной записке говорится, что разработка законопроекта обусловлена необходимостью наполнения доходной части бюджета. В том числе в интересах экономики и мер по отражению российской военной агрессии.

Кроме того, авторы ссылаются на Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, в котором Украина обязалась улучшить налоговую систему, усилить контроль и борьбу с уклонением от уплаты налогов. А также ссылаются на европейские правила. Согласно директиве от 5 октября 2006 года, от налогов освобождаются только небольшие партии товаров некоммерческого характера из третьих стран для частных лиц стоимостью не более 45 евро (без какой-либо оплаты).

Министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина сетовал на то, что практически вся интернет-торговля находится в тени, а в рамках лимита 150 евро "у нас завозят все".

По его словам, большинство магазинов работают на упрощенке как ФОПы, в лучшем случае платят единый налог 5%, тогда как оборот может составлять миллионы. За минувший год украинцы получили 51,5 млн беспошлинных посылок, но проблема в том, что никто не знает, сколько реально товаров находится внутри каждой посылки.

"Задайтесь вопросом, почему в Украине цена тех же iPhone иногда ниже, чем в странах, где их производят? Потому что с этих товаров не уплачены налоги", - подчеркнул он.

Как реагируют эксперты и почтовые операторы

Правительственная идея получает разные оценки в экспертной среде - от положительных до негативных. Некоторые собеседники РБК-Украина называют ее "некрасивой историей" и не исключают, что идею продвигают в интересах крупных импортеров электроники и бытовой техники.

Подробнее об этом в материале "В Украине хотят повысить "налог на посылки". Сколько и кому придется платить уже в 2024 году".

Что касается почтовых операторов, в государственной "Укрпочте" не спешат комментировать законопроект, поскольку тот еще не принят и его положения могут измениться.

Тем временем в ответе на запрос РБК-Украина в "Новой почте" говорят о большой проблеме. Прежде всего, для каждого украинца, потому что налог будет взиматься с каждой покупки. То есть со всего того, что заказывают на условном Aliexpress - мелкая электроника, аксессуары к снаряжению для военных и т.д.

"45 евро - порог только для отправлений от одного человека другому человеку. Например, если ваша подруга из Варшавы что-то вам отправит, печенье, например, или гель для душа. Это до 45 евро. А если отправитель магазин, то порог растаможки 0 евро. Так что, если вы закажете витамины на iHerb за 10 долларов, вы уже заплатите пошлину", - говорят в компании.

Какие еще могут быть проблемы

Еще один эффект - с новыми правилами увеличится нагрузка на таможенные органы. Поскольку посылки, которые и так видимы и 100% пересматриваются таможенниками, будут обложены дополнительной пошлиной. Не исключено, что это никак не повлияет на потоки "теневых" товаров, с которыми действительно нужно бороться качественным администрированием крупных партий, отмечают в "Новой почте".

Если говорить конкретно об этой компании, то за I полугодие в категории "до 150 евро" было 435 000 посылок - 9% от всего импорта. Сейчас она подает 300-400 деклараций в день и до 1000 в высокий сезон. По новым правилам только ее деклараций будет более 70 000 в месяц или 7 000 в день.

"Государство должно задать себе вопрос о том, справится ли оно с таким потоком и сколько ресурсов это потребует. Мы убеждены, что расходы на эти ресурсы не покроются ожидаемым дополнительным доходом", - добавили в "Новой почте".

Для экспресс-перевозчиков это также означает увеличение сроков доставки. А налоговая нагрузка на украинцев может привести к падению трафика мелких посылок.

В таких отправлениях чаще всего пересылается косметика, аксессуары к гаджетам, мелкая электроника. Соответственно, возможность выбора товаров по привлекательным ценам у потребителей сократится. И вряд ли бюджет выиграет, если люди будут покупать меньше.

Поэтому инициатива правительства скорее приведет к стремительному развитию "серых" перевозок и увеличению тенизации рынка. Те, кто продолжит завозить товары низкой стоимости, будут пытаться ввести таможню в заблуждение - занижением стоимости, чтобы попасть в категорию "до 45 евро", и указанием в декларации, что товары якобы личные или были в употреблении.

Опыт стран, которые пошли по пути снижения беспошлинного порога, говорит о тенденции к уменьшению доходов в государственный бюджет и сокращению импорта мелких отправлений, добавили в "Новой почте".

При подготовке материала использовались: текст законопроекта №11416 и сопроводительных документов, интервью министра финансов Сергея Марченко для РБК-Украина, ответ компании "Новая почта" на информационный запрос РБК-Украина.