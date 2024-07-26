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Все энергокомпании работают над улучшением ситуации со светом, - Минэнерго

Фото: энергокомпании работают над улучшением ситуации со светом (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Благодаря работе энергетиков всех энергетических компаний Украины ситуация со светом улучшается.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

"Спасибо нашим энергетикам. Работают круглосуточно в ремонтную и восстановительную кампанию. Включены практически все наши энергокомпании. Все осуществляют сверхусилия для того, чтобы максимально восстановить генерирующие мощности… Мы прогнозируем улучшение ситуации, но здесь хочется быть очень осторожными. , что эти прогнозы не учитывают возможные атаки и возможные дополнительные разрушения", - сказала она.

Заместитель министра энергетики подчеркнула, что нужно готовиться к разным сценариям. Поэтому идет восстановление крупных энергообъектов, а также устанавливается малое распределенное поколение по всей стране.

"Ставку мы делаем сейчас перед этим отопительным сезоном и на ремонты, и на восстановление, но в то же время и на распределенную генерацию, которая также будет играть свою важную роль", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что ситуация в энергетике сейчас улучшается благодаря выходам из ремонтов блоков атомной, тепловой и гидрогенерации.

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Электроэнергия