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Все энергетики выложились на максимум, чтобы подготовиться к зиме, - Тимченко

Фото: энергетики выложились на максимум, чтобы подготовиться к зиме (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Основные игроки рынка в тесной координации с Минэнерго приложили максимум усилий, чтобы в сложнейших условиях подготовить энергосистему к зиме.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Он отметил сложную работу министра энергетики Германа Галущенко, возглавляющего ведомство более трех лет, в том числе во время полномасштабной войны.

"У нас есть план, и мы последовательно его придерживаемся. Министр демонстрирует настоящее лидерство и оказывает свою поддержку всем игрокам рынка: атомной, тепловой и гидрогенерации, чтобы у нас было достаточно собственных мощностей", - заявил Тимченко.

Тимченко также призвал к конструктивному подходу и сотрудничеству вместо критики. По его словам, это очень важно для успешного преодоления будущих вызовов.

"Сейчас не время критиковать. Всех нас можно покритиковать. Всех, кто что-то делает. Но сейчас нам нужно лидерство. Мы прошли уже две зимы и дальше нужно работать над долгосрочными решениями. Давайте продолжим работать над реформами и последующей интеграцией энергосистемы Украины в европейскую", – подчеркнул Тимченко.

Напомним, с начала полномасштабной войны ТЭС ДТЭК были обстреляны врагом почти в 190 раз. За девять месяцев 2024 года компания вложила в ремонт и восстановление теплоэлектростанций более 2,3 млрд грн собственных средств.

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