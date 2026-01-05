Не все были публичные. У Зеленского объяснили серию встреч с представителями СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел больше встреч с представителями СБУ, чем было официально обнародовано, однако часть из них осталась непубличной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента Украины по коммуникациям Дмитрия Литвина для журналистов.

Как отметил, глава государства определяет текущий потенциал СБУ, ключевые приоритеты и направления, которые нуждаются в усилении.

По его словам, президент уделяет особое внимание тому, на какие сферы работы службы стоит сосредоточиться и какие подразделения необходимо укреплять.

Литвин также отметил, что Владимир Зеленский провел больше рабочих встреч с представителями СБУ, чем было официально сообщено ранее. Часть из них не афишировалась.

В связи с этим отдельные встречи не сопровождались публичными сообщениями или фотоматериалами, ведь речь идет о работе с особыми сотрудниками и закрытых аспектах деятельности СБУ.

Кадровые изменения в СБУ

В понедельник, 5 января стало известно о кадровых изменениях в руководстве Службы безопасности Украины. Василий Малюк подал в отставку.

Зато президент Владимир Зеленский своим указом назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины.

Теперь речь идет о его участии в "специальных операциях асимметричного характера международного уровня", при этом его новую должность Малюка публично не озвучивали.

Напомним, по информации источников РБК-Украина, в минувшую пятницу, в первый день масштабных перестановок, Зеленский предложил Малюку перейти на другую должность - возглавить Службу внешней разведки или занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. По информации РБК-Украина, Малюк отказался.

Опрошенные изданием собеседники в политических кругах видят лишь одно объяснение того, почему президент задумался о замене Малюка - потеря доверия.