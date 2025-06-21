Не все родители знают: когда начинать вести дневник здоровья ребенка и что записывать

Нужно ли вести дневник для здорового ребенка?

По словам врача, "здоровому ребенку вести дневник здоровья нет необходимости".

"Большинство таких дневников заполняются в произвольной форме, и в норме не являются обязательными", - рассказывает педиатр.

Однако бывают ситуации, когда такая система фиксации симптомов или рациона существенно помогает врачу поставить диагноз.

В каких случаях дневник здоровья действительно помогает:

Подозрение на пищевую аллергию (дневник питания помогает определить, какие продукты могли вызвать реакцию)

Рвота, диарея, обезвоживание (фиксация количества жидкости, пищи, температуры, стула помогает рассчитать дефицит воды и объем регидратации)

Недостаточный вес (запись количества принятой пищи помогает рассчитать потребность в докорме)

Температура (точные записи лихорадки помогают подобрать дозировку жаропонижающих препаратов)

Физическое развитие (графики роста и веса позволяют оценить развитие ребенка в динамике, а стандартные таблицы легко найти в Google).

Когда надо идти к узкому специалисту?

Педиатр наблюдает за ребенком и определяет потребность в консультации других специалистов. Самостоятельное обращение к узкому специалисту без показаний не всегда эффективно.

"Согласно действующим протоколам МОЗ, ответственность за состояние здоровья ребенка возложена именно на педиатра. Поэтому именно педиатр и определяет по надзору за ребенком, к каким специалистам надо направить ребенка - к неврологу, гастроэнтерологу, отоларингологу и так далее", - объясняет врач.