По всій Україні очікуються заморозки

Погода в Україні 20 квітня 2019 буде прохолодною, на більшій частині країни опадів не очікується, температура повітря вдень до +18. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході без опадів, вдень від +13 до +18, вночі від -3 до +5. На півночі ясно, вдень від +11 до +15, а вночі від -3 до +3. У центрі сухо і хмарно, вдень від +12 до +15, вночі від -1 до -3.

На сході без опадів, вдень від +11 до +14, вночі від -1 до -3. На півдні вдень від +12 до +16, вночі від +3 до +6. У Криму очікуються дощі з грозами, вдень від +11 до +13, вночі від +2 до +4.

Зазначимо, завтра в Україні переважно без опадів, дощі можуть пройти лише в Києві та західних областях. За даними Гідрометцентру, у понеділок, 22 квітня, очікується тепла погода без опадів.

Фото: погода в Україні 20 квітня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 20 квітня без опадів, вдень від +11 до +13, вночі від +1 до +3, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області