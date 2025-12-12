Всеукраинское тестирование по финансовой грамотности: кого приглашают и зачем это нужно

Что именно содержит тест

Вопросы включают в себя темы, с которыми сталкивается большинство пользователей финансовых услуг. В тесте можно встретить ситуационные задачи о безопасности онлайн-платежей, расчете стоимости кредита, принципе работы страховок и особенностях бюджетирования.

Полный тест прошли 34 724 участника. Из них 17% дали правильный ответ на все вопросы, то есть получили максимальный балл. В прошлом году таких было 13%.

Тест насчитывает 20 практических кейсов, имитирующих реальные финансовые ситуации - от планирования бюджета до безопасности онлайн-платежей, выбора кредитов или страхования.

Тест не имеет ограничений по возрасту, поэтому им могут воспользоваться школьники, студенты, работники разных сфер и пенсионеры. По итогам прохождения участники получают результат, по которому могут понять, какие знания хорошо усвоены, а над которыми стоит поработать.

Зачем проводят такой опрос

Тестирование помогает НБУ оценить, насколько граждане понимают финансовые инструменты и какие темы нуждаются в дополнительных образовательных проектах. Результаты используются для формирования новых программ по повышению финансовой грамотности, адаптации информационных материалов и определения тем, в которых больше всего ошибок.

Такой формат мотивирует граждан чаще обращать внимание на собственные финансовые решения, анализировать расходы, подбирать соответствующие инструменты и избегать распространенных ошибок при пользовании банковскими и цифровыми сервисами.

Чем полезно прохождение теста для участников

Опрос позволяет оценить уровень без дополнительных усилий или регистрационных процедур. Участник получает не просто бал, а возможность понять пробелы в знаниях. Это помогает более уверенно пользоваться финансовыми сервисами, правильно планировать бюджет, оценивать реальную стоимость услуг и критически подходить к информации, предлагаемой в публичном пространстве.

Для части людей тест становится ориентиром, с чего начать собственное развитие в теме финансовой грамотности.

