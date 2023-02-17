ua ru
Пт, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Всемирная организация здравоохранения призвала увеличить помощь Украине

Новина українською →
Украина, Пятница 17 февраля 2023 15:47
Всемирная организация здравоохранения призвала увеличить помощь Украине Фото: глава европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге (facebook.Hans Kluge Jr)
Автор: Александр Белоус

Всемирная организация здравоохранения в пятницу призвала выделить дополнительные средства для поддержки сектора здравоохранения Украины, серьезно пострадавшего от российского вторжения.

Об этом заявил глава европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы стремимся охватить этой поддержкой 13,6 млн человек в этом году. Вот почему мы увеличили наш призыв на 2023 год до 240 млн долларов - 160 млн долларов для Украины и 80 млн долларов для стран, принимающих беженцев", - сказал он на онлайн-брифинге из Житомира.

По его словам, в настоящее время стране требуется больше средств для предоставления услуг по охране психического здоровья и реабилитации при одновременном обеспечении доступа населения к службам здравоохранения.

Клюге сказал, что почти 10 млн человек в настоящее время могут иметь психические расстройства в Украине.

Он охарактеризовал систему здравоохранения как "удивительно устойчивую", несмотря на то, что на нее было совершено около 780 атак.

По словам Клюге, исследование ВОЗ показало, что 10% украинцев испытывают трудности с доступом к лекарствам, в том числе из-за поврежденных или разрушенных аптек и отсутствия товаров.

Напомним, европейский директор Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге во время своего пятого визита в Украину заявил, что система здравоохранения страны не подверглась коллапсу, несмотря на пессимистические прогнозы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВООЗ медицинская помощь
NEWS
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
DAILY
Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен