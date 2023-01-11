RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Всемирный экономический форум назвал главные мировые проблемы на ближайшие 10 лет

Фото: ВЭФ назвал главные мировые проблемы (facebook.com/worldeconomicforum)
Автор: Александр Белоус

Экологические проблемы доминируют в рейтинге главных рисков, с которыми столкнется планета в следующем десятилетии, показал опрос специалистов по глобальным рискам, проведенный Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Global Risks Report 2023.

Неспособность смягчить последствия изменения климата и адаптироваться к ним; стихийные бедствия; утрата биоразнообразия; утрата природных ресурсов и крупномасштабный ущерб окружающей среде доминируют в первой десятке глобальных рисков, которые считаются наиболее серьезными за 10-летний период.

Основанный на ответах 1200 менеджеров по рискам из частного сектора, государственных деятелей, ученых и лидеров отрасли со всего мира, отчет показывает, как текущие проблемы стоимости жизни заменяются рисками, связанными с окружающей средой, в течение десятилетия.

Другие события в первой десятке включают последствия вынужденной миграции, социального распада, киберпреступности и экономических враждебных действий между основными торговыми блоками, которые считаются более вероятными, чем прямая военная конфронтация.

Выводы отчета, подготовленного в преддверии ежегодной встречи ВЭФ на швейцарском курорте Давос, которые должны состояться на следующей неделе, сделаны после года, когда многие обязательства по борьбе с изменением климата были отменены из-за энергетического кризиса после вторжения России в Украину.

Напомним, в начале 2022 года специалисты по глобальным рискам были уверены, что критическую угрозу миру представляет COVID-19 и его экономические и социальные последствия.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвейцарияДавос