В России массово раздают повестки, сообщают о военных сборах

Как сообщается, в России зафиксированы данные о массовом вручении повесток, речь идет о 44 регионах, от Москвы и Санкт-Петербурга до Дагестана и Ямало-Ненецкого автономного округа. Документ с требованием прийти в военкомат для уточнения данных получают, в частности, и студенты вузов, у которых есть отсрочка от военной службы.

Кремль не раз заявлял, что второй волны мобилизации не будет. Однако указ путина от 21 сентября 2022 года о проведении мобилизации не был отменен.

Как отмечает правозащитник, военные сборы в РФ проводятся только на основании указа президента, но он не опубликован, поэтому, по его словам, призывать запасников на военные сборы в настоящее время - незаконно.

"Не исключено, что в настоящее время военкоматы актуализируют информацию для пополнения единой электронной базы военнобязанных. Пока это не вторая волна мобилизации. О том, что второй волны не будет, в ноябре, декабре, январе, феврале и марте заявлял пресс-секретарь президента. Не исключено, что власти попытаются и вовсе обойтись без нового набора", - отмечает Чиков.