По всьому світу скасували понад 4 тисячі авіарейсів через негоду і "Омікрон"

Зимова погода і пандемія стали причиною скасування в неділю понад 4 тисяч авіарейсів у світі. Зокрема понад 2 500 рейсів були скасовані в США і понад 4 100 по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press .

Це сталося після суботнього скасування понад 2 700 рейсів в США і понад 4 700 рейсів по всьому світу.

Суботня кількість скасованих авіарейсів в США була найвищою після Різдва, коли авіакомпанії нарікали на брак персоналу через зростання кількості заражень COVID-19.

Зимовий шторм зробив Чикаго найгіршим місцем в країні для туристів на вихідних. Близько чверті всіх рейсів в аеропорту О'Хара були скасовані в неділю.

Аеропорт Денвера теж зіткнувся зі значними збоями в роботі. Також в посиленому режимі працювали аеропорти Детройта і Атланти. А деякі авіарейси через Тихий океан скасували через брак персоналу.