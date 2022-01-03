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По всьому світу скасували понад 4 тисячі авіарейсів через негоду і "Омікрон"

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Понеділок 03 січня 2022 07:15
По всьому світу скасували понад 4 тисячі авіарейсів через негоду і "Омікрон" Фото: снігові бурі і пандемія скасували 4 тисячі авіарейсів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Зимова погода і пандемія стали причиною скасування в неділю понад 4 тисяч авіарейсів у світі. Зокрема понад 2 500 рейсів були скасовані в США і понад 4 100 по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.

Це сталося після суботнього скасування понад 2 700 рейсів в США і понад 4 700 рейсів по всьому світу.

Суботня кількість скасованих авіарейсів в США була найвищою після Різдва, коли авіакомпанії нарікали на брак персоналу через зростання кількості заражень COVID-19.

Зимовий шторм зробив Чикаго найгіршим місцем в країні для туристів на вихідних. Близько чверті всіх рейсів в аеропорту О'Хара були скасовані в неділю.

Аеропорт Денвера теж зіткнувся зі значними збоями в роботі. Також в посиленому режимі працювали аеропорти Детройта і Атланти. А деякі авіарейси через Тихий океан скасували через брак персоналу.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2021 року авіакомпанії США скасували понад 900 рейсів напередодні Різдва.

Крім того, США і Німеччина скасовують авіарейси через штам "Омікрон". Співробітники заразилися коронавірусом.

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