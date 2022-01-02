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По всьому світу скасували понад 3,6 тисячі авіарейсів

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Неділя 02 січня 2022 18:21
По всьому світу скасували понад 3,6 тисячі авіарейсів Фото: по всьому світу скасували понад 3,6 тисячі авіарейсів (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 2 січня, по всьому світу було скасовано понад 3600 авіарейсів, більше половини з них - американські. Рішення прийняли через негоду і різке збільшення захворюваності штамом коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, було скасовано понад 2 100 рейсів, що прибувають до США або вилітають із США. Також були затримані сотні авіарейсів. З урахуванням затриманих, але не скасованих, всього було затримано понад 6 400 рейсів.

Серед авіакомпаній з максимальною кількістю скасувань рейсів були SkyWest і SouthWest, кожна з яких скасувала понад 400 рейсів.

Різдвяні та новорічні свята зазвичай є піковим часом для авіаперельотів, але швидке поширення штаму "Омікрон" призвело до різкого збільшення числа випадків зараження COVID-19, що змушує авіакомпанії скасовувати рейси, оскільки пілоти і екіпаж проходять карантин.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2021 року авіакомпанії США скасували понад 900 рейсів напередодні Різдва.

Крім того, США і Німеччина скасовують авіарейси через штам "Омікрон". Співробітники заразилися коронавірусом.

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