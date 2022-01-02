По всьому світу скасували понад 3,6 тисячі авіарейсів

У неділю, 2 січня, по всьому світу було скасовано понад 3600 авіарейсів, більше половини з них - американські. Рішення прийняли через негоду і різке збільшення захворюваності штамом коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зокрема, було скасовано понад 2 100 рейсів, що прибувають до США або вилітають із США. Також були затримані сотні авіарейсів. З урахуванням затриманих, але не скасованих, всього було затримано понад 6 400 рейсів.

Серед авіакомпаній з максимальною кількістю скасувань рейсів були SkyWest і SouthWest, кожна з яких скасувала понад 400 рейсів.

Різдвяні та новорічні свята зазвичай є піковим часом для авіаперельотів, але швидке поширення штаму "Омікрон" призвело до різкого збільшення числа випадків зараження COVID-19, що змушує авіакомпанії скасовувати рейси, оскільки пілоти і екіпаж проходять карантин.