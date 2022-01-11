Всесвітній економічний форум оцінив наслідки пандемії до 2024 року

За даними, ВЕФ, розмір світової економіки в 2024 році буде на 2,3% менше, ніж було б без пандемії.

При цьому у 2024 році в країнах, що розвиваються (за винятком Китаю) ВВП буде на 5,5% нижче очікуваного до пандемії, в той час як країни з розвиненою економікою перевершать цей рівень на 0,9%, збільшуючи глобальний розрив у доходах.

Глобальне розшарування створить напруженість, що може призвести до погіршення наслідків пандемії і ускладнення необхідної координації для вирішення загальних проблем.

Зростання цін на товари, інфляція і борг являють собою нові ризики. Більш того, черговий сплеск випадків COVID-19 ближче до кінця 2021 року продовжує пригнічувати країни в здатності до стійкого одужання, наголошується в огляді.