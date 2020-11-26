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Світовий банк виділить Україні 100 млн доларів на вакцину від COVID-19

Київ, Четвер 26 листопада 2020 15:18
Світовий банк виділить Україні 100 млн доларів на вакцину від COVID-19
Фото: вакцина від COVID-19 (freepik)
Автор: Игорь Литвиненко

Світовий банк виділить Міністерству охорони здоров'я майже 100 мільйонів доларів для боротьби з коронавірусом. Кошти підуть на закупівлю вакцин і медобладнання.

Про це на брифінгу заявила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

За її словами, зараз йде процес фіналізації всіх домовленостей в рамках даного проекту.

"МОЗ спільно зі Світовим банком запускає проект вартістю близько 100 мільйонів доларів. Ми відпрацьовуємо всі документи. В першу чергу ці кошти будуть спрямовані на закупівлю вакцин від COVID-19, а також діагностичного та лабораторного обладнання для медустанов", - заявила Шаталова.

Також в рамках проекту з СБ був реалізований проект контакт-центру МОЗ за коронавірусу, а також завершується реалізація проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" вартістю майже 215 млн доларів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов попросив Світовий банк виділити Україні більше коштів для закупівлі вакцини від COVID-19.

Відзначимо, директор Інституту біохімії імені А. В. Палладіна, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко в коментарі РБК-Україна заявив, що вакцинація проти COVID-19 в Україні може початися в середині 2021 року.

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