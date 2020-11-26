Всемирный банк выделит Украине 100 млн долларов на вакцину от COVID-19

Фото: вакцина от COVID-19 (freepik)

Всемирный банк выделит Министерству здравоохранения почти 100 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом. Средства пойдут на закупку вакцин и медобородование.

Об этом на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

По ее словам, сейчас идет процесс финализации всех договоренностей в рамках данного проекта.

"Минздрав совместно со Всемирным банком запускает проект стоимостью около 100 миллионов долларов. Мы отрабатываем все документы. В первую очередь эти средства будут направлены на закупку вакцин от COVID-19, а также диагностического и лабораторного оборудования для медучреждений", - заявила Шаталова.

Также в рамках проекта с ВБ был реализован проект контакт-центра Минздрава по коронавирусу, а также завершается реализация проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" стоимостью почти 215 млн долларов.

Ранее РБК-Украина писало, что министр здравоохранения Максим Степанов попросил Всемирный банк выделить Украине больше средств для закупки вакцины от COVID-19.

Отметим, директор Института биохимии имени А.В. Палладина, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко в комментарии РБК-Украина заявил, что вакцинация против COVID-19 в Украине может начаться в середине 2021 года.