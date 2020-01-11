Світовий банк знизив прогноз цін на нафту

Фото: видобуток нафти (OilNow)

У 2020 році нафта буде коштувати в середньому 59 доларів

Світовий банк прогнозує, що ціни на нафту трохи знизяться і в середньому складуть 59 доларів за барель у 2020-2021 роках. Про це йдеться в прогнозі СБ по світовій економіці (січень 2020 року).

У порівнянні з прогнозом СБ від червня 2019 року очікування на 2020 рік зменшено на 3,9%.

За даними СБ, ціни барель в 2019 році на нафту склали в середньому 61 долар за барель, що на 10% нижче рівня 2018 року і на 5 доларів за барель нижче попередніх прогнозів.

Ціни були підтримані скороченням видобутку ОПЕК і її партнерами, в тому числі прийняттям у грудні 2019 року рішення про зниження на 0,5 млн барелів на добу на тлі попередніх скорочень на 1,2 млн барелів на добу з січня 2019 року.

Виробництво також було обмежено в Ірані і Венесуелі через безлічі геополітичних і внутрішніх факторів. Однак цей тиск був викликаний ослабленням попиту на нафту.

За даними СБ, у 2020 році поставки в США продовжать зростати в міру введення в експлуатацію нових трубопроводів. Найбільшим знижувальним ризиком для прогнозу є подальше погіршення росту. В даний час очікується, що зростання споживання нафти до 2020 року зросте до трохи більше 1%, що порівнянно з темпами світового попиту на нафту, що спостерігалися під час попередніх глобальних спадів.

"Критичним ризиком на підвищення для прогнозу є можливість подальшого значного зниження торгової напруженості між Сполученими Штатами і Китаєм, що може підвищити перспективи попиту на нафту", - йдеться в доповіді.

Для розрахунку світових цін на нафту Світовий банк використовував дані щодо вартості нафти марок Brent, Dubai, and West Texas Intermediate.

Нагадаємо, Світовий банк (СБ) прогнозує, що глобальне економічне зростання в 2020 році складе 2,5%.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середню ціну нафти марки Brent на рівні 59,2 доларів за барель у 2019 році і 59 доларів у 2020 році. Згідно з прогнозом, ціни на нафту залишаться незмінним в реальному вираженні в середньостроковій перспективі.