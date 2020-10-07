Світовий банк прогнозує зростання бідності в Україні

Економічна криза призведе до підвищення рівня бідності в Україні. Для зниження бідності необхідне стійке економічне зростання.

Про це йдеться в прогнозі Світового банку.

Як наголошується в прогнозі, бідність, розрахована на основі міжнародної межі бідності в 5,5 доларів в день, є найнижчою в Україні і, як очікується, виросте на 0,2 в.п. у 2020 році до 2,3%.

При більш високих порогах зростання бідності буде більше. При цьому очікується, що рівень бідності, який буде розрахований на основі національної межі бідності Світового банку для України, збільшитися на 2 в.п. в 2020 році.

"Стійке економічне зростання необхідне для зниження рівня бідності в середньостроковій перспективі", - йдеться в документі.

Нагадаємо, рівень бідності за національною методологією Світового банку для України зменшився з 16,8% у 2018 році до 14,5% в 2019 році.

Зазначимо, в жовтні Світовий банк прогнозував падіння економіки України у 2020 році на 5,5%. Це на 2,0 в. п. нижче, ніж прогноз скорочення валового внутрішнього продукту, який банк давав у квітні (3,5%).