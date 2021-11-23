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Спецпредставник США По Афганістану зустрінеться з талібами в Досі

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Вашингтон, Вівторок 23 листопада 2021 22:25
Спецпредставник США По Афганістану зустрінеться з талібами в Досі Фото: спецпредставник США планує зустріч з талібами (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Спецпредставник США По Афганістану Том Уест проведе зустріч з лідерами "Талібану". Консультації пройдуть в Досі.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

За його словами, Том Уест повернеться в Доху наступного тижня, де проведе зустріч з талібами. Темами консультації стане ситуація в Афганістані, включаючи боротьбу з тероризмом.

Прайс додав, що ще однією темою стане безпечний виїзд з Афганістану громадян США і афганців, які співпрацювали з американцями. Також планується обговорити гуманітарну допомогу на тлі економічної ситуації, яка склалася в країні.

Нагадаємо, раніше США назвали умову для визнання легітимності уряду "Талібану" в Афганістані.

Зазначимо, у вересні Білий дім заявив, що США не планують поспішати з визнанням влади талібів в Афганістані.

Про те, як "Талібан" захопив владу в Афганістані, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Талібан Сполучені Штати Америки Афганистан
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