Світовий банк підтримав Супрун і сподівається на подальшу співпрацю

Світовий банк підтримав медичну реформу Супрун

Всемирный банк рассчитывает, что сотрудничество по медицинской реформе в Украине будет продолжаться с Уляной Супрун, которая по решению суда отстранена от исполнения обязанностей министра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Всемирного банка в Украине.

Сообщается, что региональный вице-президент Всемирного банка Сирил Мюллер провел встречу с Супрун, на которой стороны обсудили реформу здравоохранения. Мюллер отметил, что с начала реформы первичной медико-санитарной помощи 23 млн украинцев выбрали семейного врача, а 76% пациентов удовлетворены качеством услуг (по сравнению с 10% в 2015 году).

"В этом году министерство начинает следующий этап реформ, включая реформу больниц, неотложной помощи, определение гарантированного пакета льгот и расширение программ eHealth и телемедицины. World Bank Ukraine продолжит поддерживать Украину на пути внедрения медицинской реформы, чтобы каждый гражданин имел доступное и качественное медицинское обслуживание. Мы ожидаем продолжения нашего сотрудничества с министром Супрун и развития успехов, достигнутых уже сегодня", - заявил Мюллер.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что решение суда об отстранении Супрун является угрозой реформе медицины.