Світовий банк схвалив кредит Україні на 200 млн доларів: на що підуть гроші

"5 травня Рада виконавчих директорів Міжнародного банку реконструкції та розвитку (входить до групи Світового банку) схвалила проект "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" для надання Україні кредиту на 200 мільйонів доларів", - вказано у повідомленні.

Кошти підуть на закупівлю сучасного обладнання, створення лабораторій для студентів та науковців, проведення ремонтних робіт для підвищення ефективності освітнього простору в університеті.

Їх також направлять на закупівлю сучасної комп’ютерної техніки та програмного забезпечення для підвищення інформатизації в університетах.

Міністерство освіти і науки у якості відповідального виконавця буде реалізовувати проект протягом п’яти років.

"Найближчим часом відбудуться заходи щодо підписання відповідної угоди між Україною та МБРР та формування критеріїв для відбору вищих навчальних закладів, що братимуть участь у проекті", - сказано у повідомленні.