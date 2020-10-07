Світовий банк назвав наслідки підвищення мінімальної зарплати в Україні

Ініціатива уряду України щодо збільшення мінімальної заробітної плати у 2021 році може привести до збільшення бюджетного дефіциту до більш ніж 6,0% від ВВП. Крім того, підвищення мінімальної зарплати призведе до зростання загальних потреб у фінансуванні до більш ніж 13% від ВВП.

Про це йдеться в прогнозі Світового банку.

Як наголошується в прогнозі, макрофіскальні ризики для України пов'язані з істотними потребами у фінансуванні, при цьому потреби у виплаті держборгу оцінюються в розмірі понад 7% від ВВП у 2021 і 2022 роках.

При цьому Україна, як і раніше, розраховує залучити 2,9 млрд доларів у вигляді додаткового офіційного фінансування (від МВФ, СБ та ЄС) у частину року, що залишилася. Якщо ці кошти затримаються, уряду доведеться обмежити витрати або запозичити більше всередині країни.

"Фінансові ризики залишаться високими в середньостроковій перспективі. Таким чином, стримування тиску на поточні витрати необхідно для підтримки бюджетного дефіциту на більш стійкому рівні, а також для закріплення інфляційних очікувань. Підвищення заробітної плати в державному секторі також має відповідати реалізації більш широких реформ у сфері охорони здоров'я та освіти і відповідати зростанню продуктивності праці", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України веде переговори з Міжнародним валютним фондом про зниження дефіциту держбюджету в 2021 році. У проекті державного бюджету зараз закладений дефіцит на рівні 6,0% від валового внутрішнього продукту (ВВП).

Нагадаємо, мінімальна зарплата зросте у 2021 році на 30%. Відповідні показники закладені в проекті державного бюджету на наступний рік. Згідно з проектом, заплановано двоетапне підвищення з 1 січня до 6000 гривень і з 1 липня до 6500 гривень.