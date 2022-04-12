ru ua
Вт, 12 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Світовий банк готує для України пакет допомоги на 1,5 млрд доларів

Новость на русском →
Варшава, Вівторок 12 квітня 2022 15:48
Світовий банк готує для України пакет допомоги на 1,5 млрд доларів Фото: Світовий банк готує 1,5 млрд доларів фінансової допомоги (freepik.com)
Автор: Наталія Юрченко

Керівник Світового банку Девід Малпасс анонсував новий пакет фінансової допомоги для України. Він буде спрямований на надання населенню державних слуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Малпасс анонсував новий пакет допомоги під час виступу у Варшаві. Він заявив, що це стало можливо після того, як у понеділок була схвалена допомога Міжнародної асоціації розвитку в розмірі 1 млрд доларів, а також виплата 100 млн доларів сусідній Молдові.

За словами глави Світового банку, даний транш допоможе Україні надавати критично важливі послуги, в тому числі забезпечити виплати медикам, пенсіонерам і в рамках соціальних програм.

Раніше Девід Малпасс заявив, що Світовий банк надав Україні 973 млн доларів допомоги через військове вторгнення Росії.

Крім того, Світовий банк виділив 100 млн доларів на виплати стипендій українським студентам.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Всемирный банк Україна Війна Росії проти України
NEWS
48-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
48-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нескорений. Як Чернігів вистояв під російськими бомбами і чого чекає далі
Владислав Красінський, Виталий Носач Нескорений. Як Чернігів вистояв під російськими бомбами і чого чекає далі