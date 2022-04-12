Світовий банк готує для України пакет допомоги на 1,5 млрд доларів
Керівник Світового банку Девід Малпасс анонсував новий пакет фінансової допомоги для України. Він буде спрямований на надання населенню державних слуг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Малпасс анонсував новий пакет допомоги під час виступу у Варшаві. Він заявив, що це стало можливо після того, як у понеділок була схвалена допомога Міжнародної асоціації розвитку в розмірі 1 млрд доларів, а також виплата 100 млн доларів сусідній Молдові.
За словами глави Світового банку, даний транш допоможе Україні надавати критично важливі послуги, в тому числі забезпечити виплати медикам, пенсіонерам і в рамках соціальних програм.
Раніше Девід Малпасс заявив, що Світовий банк надав Україні 973 млн доларів допомоги через військове вторгнення Росії.
Крім того, Світовий банк виділив 100 млн доларів на виплати стипендій українським студентам.
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