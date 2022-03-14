Світовий банк виділить Україні додаткові 200 млн доларів
Нещодавно Світовий банк ухвалив рішення щодо виділення Україні 723 млн доларів. Сьогодні ж президент кредитно-фінансової установи Девід Малпасс заявив про додаткові 200 млн.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Світового банку Девіда Малпасса.
"Сьогодні у нас буде пресреліз, де зазначено, що тепер маємо 923 млн доларів, які були надані за останні два тижні, включаючи першу виплату для України",- заявив Малпасс.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила надання Україні фінансової підтримки у розмірі 723 мільйонів доларів.
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