У Світовому банку констатували сталий підхід України у впровадженні реформ

Фото: Мюллер та Гройсман (kmu.gov.ua)

Світовий банк продовжить підтримувати Україну

Віце-президент Світового банку по регіону Європи та Центральної Азії Сиріл Мюллер зазначив, що Україна виходить на сталий підхід у впровадженні реформ. Про це він заявив під час зустрічі із прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Урядовий портал".

Він зазначив, що Світовий банк продовжить надавати Україні фінансову підтримку та сприятиме виконанню урядових програм.

"Хочу відзначити ваше лідерство у досягненні багатьох речей. Минулого року уряду довелося запровадити багато реформ. Коли ми говоримо про відносини з Україною, то констатуємо зміну риторики. Україна виходить на сталий підхід у впровадженні реформ, і ми продовжуємо підтримувати вас. Ми хочемо надавати не лише підтримку фінансово, а й сприяти виконанню урядових програм",- сказав Мюллер.

Гройсман зазначив, що підтримка міжнародних партнерів для України – це додатковий стимул для проведення змін в усіх сферах життя – від формування сприятливого ділового клімату і модернізації фінансового та енергетичного секторів до утвердження нових принципів державного управління.

Нагадаємо, Рада директорів Світового банку на засіданні 18 грудня 2018 року схвалив надання Україні фінансової гарантії (PBG) на суму 750 млн доларів.

РБК-Україна писло, що Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019 році до 2,9%, у 2020 році - до 3,4%.