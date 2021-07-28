Всім укол. Кого у світі зобов'язали до вакцинації і чого чекати українцям

З початку пандемії коронавірусу весь світ хвилювало одне питання: коли вакцини буде достатньо всім бажаючим. Тепер йому на зміну приходить інший: як вакцинувати тих, хто відмовляється робити щеплення. Як країни світу приходять до ідеї обов'язкової вакцинації і чи буде Україна йти таким шляхом. Детальніше – нижче в матеріалі РБК-Україна.

У міру того як у багатьох країнах світу кількість щеплених від COVID-19 підбирається до порогу колективного імунітету (за різними оцінками, від 70 до 90% людей з антитілами), знову активізувалися розмови про можливу обов'язкову вакцинацію. Як мінімум, для деяких груп населення, на зразок медпрацівників. Ще один аргумент – активне поширення штаму "Дельта", проти якого основні вакцини вже довели свою ефективність.

Світова економіка в цілому демонструє високі темпи відновлення після попередніх локдаунів і вводити нові обмеження, які зупинять цей процес, навряд чи хтось хоче. Оскільки ефективні ліки від "ковіду" так і не було розроблено, головним і єдиним методом, як не допустити нової хвилі пандемії, залишається масова вакцинація.

І головною перешкодою на шляху до колективного імунітету, і як наслідок, перемоги над пандемією, стає вже не дефіцит вакцин, а впертість і забобони населення. У багатьох країнах пропозиція вакцин вже відчутно перевищує попит на них.

Держава і приватний бізнес намагаються зацікавити громадян як завгодно: в обмін на щеплення просто роздають гроші (в Сербії), живих курей (в Індонезії), марихуану (у Вашингтоні, США), ваучери на відвідування стриптиз-клубу (в Лас-Вегасі, США). А в Каліфорнії найбільш везучі з тих, хто отримав вакцину, виграли по півтора мільйона доларів у спеціальній лотереї.

Але всі ці заходи дають досить обмежений ефект. І в демократичних країнах все частіше звучить ідея обов'язкової вакцинації, від якої рік тому їх влада відхрещувалася як могла – побоюючись, що це дасть аргументи прихильникам конспірологічних теорій про коронавірус як "проект з контролю за населенням".

Гостра потреба

Президент Франції Еммануель Макрон 12 липня заявив, що невакциновані громадяни незабаром зіткнуться з масою неприємних обмежень. Їм буде заборонений вхід в кінотеатри, кафе і торгові центри, не можна буде купити квиток на літак або поїзд далекого прямування без "паспорта вакцинації".

Можливість того, що "ковід-паспорти" будуть застосовувати не тільки для перетину кордону між країнами, а й для обмеження соціальної активності, обговорювалася з самої появи ідеї таких документів.

Її розглядали як свого роду компроміс між "батогом" і "пряником" в питанні вакцинації. Нещеплену людину не позбавляють роботи або засобів до існування, але створюють їй цілком зрозумілі стимули все-таки піти і зробити укол – навіть якщо в силу вакцини вона не вірить.

Французи почули президента – за першу добу після звернення Макрона на вакцинацію записалося 1,7 мільйона чоловік, в основному молодь. Але з'явилося і багато незгодних, як з введенням обмежень за "ковід-паспортами", так і з обов'язковою вакцинацією всіх медпрацівників до 15 вересня. Останнім в іншому випадку загрожує відсторонення з роботи без збереження зарплати.

Magnifique visage de la France, zéro violence, 100 000 personnes au #Trocadéro !

Des commerçants, restaurateurs, infirmières, pompiers, étudiants, mères de famille qui disent stop à Macron ! Oui à la France et à la Liberté ! #manifs24juillet pic.twitter.com/pRpweYmWdG — Florian Philippot (@f_philippot) July 24, 2021

На акції протесту по всій країні вийшли близько 160 тисяч осіб, у багатьох містах справа дійшла до зіткнень з поліцією, з барикадами і сльозогінним газом. Парламент країни в результаті пом'якшив ряд пропонованих норм. При цьому, згідно з липневим опитуванням компанії Elabe, більшість французів підтримують обмеження для невакцинованих співгромадян.

Масові протести проти обов'язкової вакцинації медпрацівників і співробітників будинків престарілих в липні відбулися і в Греції. Але на позицію влади хвилювання не вплинули. Навпаки, там думають зробити вакцинацію обов'язковою ще й для правоохоронців, вчителів та інших категорій бюджетників.

На даний момент обов'язкова вакцинація проти коронавірусу введена або буде скоро введена в півтора десятках країн: Австралії, Італії, Польщі і т.д. але, як правило, мова йде про окремі групи населення – медпрацівників і співробітників будинків престарілих – або ж окремих регіонах країни, як в США або Росії.

Винятками стали дві середньоазіатські республіки: Туркменістан і Таджикистан, де вакцинацію зробили обов'язковою для всіх дорослих. Примітно, що в Туркменістані за офіційними даними досі не зафіксували жодного випадку захворювання коронавірусом, а навесні минулого року влада країни відкрито практикували "ковід-дисидентство".

Ще в лютому вакцинацію зробили обов'язковою в Індонезії. Всім, хто відмовиться від належної дози препарату (в країні поки прищеплюють пріоритетні категорії населення), загрожує позбавлення соціальних виплат і навіть штраф до 350 доларів.

"Ковідний" паспорт в окремих країнах вимагають для виходу на роботу (фото: Jens Schlueter / Getty Images)

Фактично обов'язковою стане вакцинація в Саудівській Аравії – з 1 серпня без щеплення там не можна буде вийти на роботу, в приватному або державному секторі, або зайти в будь-яке громадське місце.

Активні дискусії на цю тему тривають у Великій Британії. Британці зараз переживають черговий сплеск захворюваності, викликаний штамом "Дельта", який можна порівняти з попереднім січневим піком – близько 38 тисяч нових випадків за тиждень.

Кількість смертей за тиждень у Великій Британії вимірюється десятками – у січні за цей час помирало більше тисячі людей. Така різниця стала можливою завдяки високому рівню вакцинації – 56% населення вже повністю щеплені, 70% отримали хоча б один укол. Але інтенсивність вакцинації впевнено падає з кінця травня, тоді в тиждень робили понад 550 тисяч щеплень, зараз – близько 250 тисяч.

Ідея британської влади зробити щеплення обов'язковими (під загрозою звільнення) для співробітників будинків престарілих викликала великий опір навіть всередині правлячої Консервативної партії. Головним аргументом було те, що в такому випадку без роботи можуть залишитися від 17 до 70 тисяч осіб, або від 3 до 12% персоналу.

За словами опонентів такого кроку, подібні кроки можливі тільки в разі "крайньої необхідності", пише The Guardian. Ініціатива спровокувала нову хвилю дебатів про пошук балансу між суспільним благом і правами окремої людини.

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге в інтерв'ю німецької Handelsblatt минулого тижня назвав примусову вакцинацію "крайнім заходом", але не відкинув її в принципі. "Може настати такий момент, коли ВООЗ порекомендує обов'язкову вакцинацію", – заявив Клюге.

У світі триває дискусія про можливість примусової вакцинації (фото: GettyImages)

Тим часом, приватний бізнес в США і Європі все активніше вимагає масової вакцинації своїх співробітників, не чекаючи рекомендацій з боку ВООЗ або рішень національної влади. Наприклад, з 12 липня американський фінансовий конгломерат Morgan Stanley зробив вакцинацію обов'язковою умовою для того, щоб потрапити в нью-йоркські офіси організації, причому правило поширюється і на співробітників, і на клієнтів.

Природно, подібні заходи призводять до численних судових позовів і протистояння з боку профспілок. Як і до дискусій про те, чи не призведе така політика до зворотного ефекту – зростання антивакцинаторських настроїв.

Загальне просвітництво

Україні до колективного імунітету від коронавірусу ще дуже далеко. На даний момент щеплено лише 4% населення, а хоча б один укол отримали 7,5% українців. Проте минулого тижня, 21 липня, був оголошений п'ятий етап вакцинації, під час якого щеплення зможе отримати будь-хто. Це явно доводить, що настільки впевненого переважання попиту над пропозицією вакцин, як кілька місяців тому, вже не спостерігається.

Про обов'язкову вакцинацію хоча б для окремих категорій українців мова поки не йде, розповідав в інтерв'ю РБК-Україна голова МОЗ Віктор Ляшко.

"Зараз я реально бачу, що є попит на вакцинацію. За нашими оцінками і опитуваннями, 60% українців, дорослого населення, готові зробити щеплення добровільно і безкоштовно. Навіщо когось зобов'язувати? А далі будемо бачити", - сказав виданню Ляшко.

В Україні попит на вакцини поки перевищує пропозицію (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

За словами міністра, влада буде робити упор на те, щоб мотивувати людей робити щеплення, за рахунок різних "плюшечок". З тим, що українців потрібно не змушувати, а мотивувати, згоден і голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

"Для порятунку людей, для того щоб країну не закривати в локдаун, вакцинація потрібна. Але ви знаєте, як наше суспільство ставиться до цих речей, відразу почнуться ці розповіді про 5G, чіпізацію і так далі. Потрібно враховувати менталітет", – сказав він виданню.

Що стосується українських медпрацівників, то, за словами Радуцького, умовна половина з них вакцинувалася, а інша половина – перехворіла "ковідом". Отже, в плані захищеності з медиками ситуація виглядає непогано.

"Україна – дуже волелюбна, і я боюся, щоб це (обов'язкова вакцинація, – ред.) не нашкодило кампанії вакцинації в цілому", – резюмував депутат.

Голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій в розмові з РБК-Україна виступив за те, щоб окремі категорії українців були вакциновані в обов'язковому порядку – наприклад, військовослужбовці. Що ж стосується лікарів, то, за словами Лапія, ситуація не настільки однозначна.

Українців хочуть мотивувати добровільно прищепитися від "ковіду" (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

Ще в березні НТГЕІ обговорювала це питання і дійшла до висновку, що обов'язкова вакцинація медпрацівників в Україні поки недоцільна.

"Якщо ми зараз введемо обов'язкову вакцинацію, чи повірите ви, що у нас за тиждень 95% медиків погодяться? Я – ні. Це буде приводом для страйків, головлікарі скажуть, що "нагорі" взагалі з глузду з'їхали: що, вони не повинні реаніматолога або медсестру тепер пускати на роботу через її відмову вакцинуватися?.." – сказав Лапій.

За його словами, просвітницька робота і переконання поки залишаються пріоритетними заходами, але не примус.

"Все одно деякі медики залишаються на позиціях "ми краще принесемо жертвопринесення, ніж пройдемо вакцинацію". Це наша проблема і біда", – додав Лапій.