Окупанти захопили всі адмінбудівлі в Бердянську, - в.о. мера

Він розповів, що в Бердянську окупаційними російськими військами захоплені всі адміністративні будівлі та виконком міськради.

"Кілька годин тому ми з вами стали свідками того, як на територію міста зайшла важка військова техніка й озброєні солдати та почали просування по всій території нашого рідного міста. Як тільки мені стало відомо про цей факт, я постарався проінформувати всіх жителів міста, щоб у вас була можливість сховатися в сховищах.

До останнього моменту я перебував на своєму робочому місці, в будівлі виконавчого комітету і разом з оперативним штабом керували, координували роботу всіх комунальних служб, що забезпечують життєдіяльність нашого рідного міста.

Деякий час тому в будівлю виконкому увійшли озброєні військові, представилися солдатами російської армії та поінформували про те, що всі адміністративні будинки знаходяться під їх контролем і вони беруть під контроль будівлю виконкому", - повідомив Свідло.

Він додав, що йому запропонували роботу під контролем озброєних людей, але він відмовився і покинув будівлю виконкому.

"Вважаю цю пропозицію неприйнятною, тому ми всім складом оперативного штабу покинули будівлю виконкому, але продовжуємо працювати та координувати роботу оперативного штабу віддалено", - повідомив голова міста.